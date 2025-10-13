 حقيقة ادعاء شخص بالتعدي عليه وسرقته بالإكراه في كفر الشيخ - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 4:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

حقيقة ادعاء شخص بالتعدي عليه وسرقته بالإكراه في كفر الشيخ

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:31 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:31 م

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ حقيقة ادعاء شخص بتعدي آخرين عليه وسرقته بالإكراه في كفر الشيخ.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب مماسة شخص وآخرين أعمال البلطجة والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بقصد سرقته بالإكراه بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه تلقي مركز شرطة قلين بكفر الشيخ، بلاغا من (شخص) يفيد بتضرره من آخر تعدى عليه واحدث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واستولى منه على حقيبته الخاصة وبداخلها (كاميرا تصوير، 3 عدسة فلاش، مبلغ مالى، هاتف محمول) وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته نفى ما نسب إليه، وبإعادة مناقشة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب للإهتمام بشكواه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك