المتحدث العسكري: السيطرة على انفجار محدود بورشة ذخيرة بالهايكستب أثناء تفكيك مخلفات قديمة

أعلن المتحدث العسكري عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، أن انفجارًا مفاجئًا وقع صباح اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بإحدى ورش الأسلحة والذخيرة بمنطقة الهايكستب، أثناء قيام العناصر الفنية المتخصصة بأعمال تفكيك عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة.

وأوضح المتحدث في بيان له، أن الانفجار أدى إلى حدوث عدة تفجيرات متتالية شعر بها سكان منطقة الهايكستب والمناطق المجاورة، مؤكدًا أنه تمت السيطرة الكاملة على الموقف، وجارٍ تنفيذ الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة بواسطة الفرق المختصة.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث من خلال اللجان الفنية المعنية، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة تمامًا ولا يوجد ما يدعو للقلق.