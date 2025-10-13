سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حققت البورصة المصرية اليوم الإثنين، مكاسب محدودة، بعد استقرار دون تغيير في جلسة أول الاسبوع أمس.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.08%، ووصل إلى مستوى 37409.85 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع المحدود للغاية، رغم ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، بنسبة 0.75%.

كما من المنتظر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة شرم الشيخ اليوم.

ومن المنتظر إن ينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد، خاصة من ناحية الإيرادات السياحية.

يذكر أن مؤشر إي جي إكس 100، سجل ارتفاعا بنسبة 0.81% 15180.47 نقطة.