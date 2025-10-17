القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الشقق السكنية بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لمزاولتهم نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الشقق السكنية.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ربتي منزل، يفيد تضررهما من شخص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي بزعم بيع إحدى الشقق السكنية لهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بالاشتراك مع اثنين يعملان في مهنة السمسرة، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بالقاهرة والقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء الشقق السكنية من خلال تحرير عقود بيع ابتدائية للشقق وتوكيلات مزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.