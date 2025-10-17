الهلال الأحمر يرسل 4 آلاف طن مساعدات عاجلة إلى غزة عبر قافلة زاد العزة الـ52

دفع الهلال الأحمر المصري، صباح الجمعة، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ52، حاملة عددًا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، شملت أكثر من ألف طن سلال غذائية، وأكثر من 700 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية، بالإضافة إلى أكثر من 2300 طن من المواد البترولية، في إطار الدعم المصري المستمر للأهالي في غزة.

يُذكر أن قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تضمنت سلاسل إمداد غذائية، دقيقًا، ألبان أطفال، مستلزمات طبية وأدوية علاجية، بالإضافة إلى مستلزمات عناية شخصية وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات منذ بداية الأزمة، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، واستمر في تأهبه في كافة المراكز اللوجستية لضمان دخول المساعدات، التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، بجهود نحو 35 ألف متطوع بالجمعية.