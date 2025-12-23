الهند: المختبر المركزي يؤكد تفشي إنفلونزا الطيور في أجزاء من ولاية كيرالا

قال مسئولون هنود، اليوم الثلاثاء، إن وزارة تربية الحيوان في ولاية كيرالا بدأت اتخاذ إجراءات وقائية بعد تأكيد إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور في بعض مناطق منطقتي ألابوزها وكوتايام.

وفي منطقة ألابوزها، تم الإبلاغ عن تفشٍ للمرض في نيدومودي وتشيروثانا وكاروفاتا.

أما في منطقة كوتايام، فقد تم الكشف عن انتشار إنفلونزا الطيور في كوروبانثارا وكالوبورايكال وفيلور.

وأشار المسئولون إلى عينات نتائج إيجابية في مختبر مركزي، ولكن لم يتم فرض قيود على استهلاك الدواجن حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" عن وزيرة تربية الحيوان جي. تشينتشو راني قولها، إن نتائج الاختبارات من مختبر مركزي أكدت تفشي المرض في المنطقتين.

وأضافت: "لاحظنا حالات إنفلونزا الطيور منذ نحو أسبوع. وتم جمع عينات وإرسالها إلى مختبر مركزي في بوبال، والذي أكد تفشي المرض."

وأكدت راني أن الوزارة تقوم حالياً بتقييم لشدة التفشي.

وأوضحت أنه لم يتم فرض أي قيود على استهلاك منتجات الدواجن حتى الآن. "ومع ذلك، بعد إجراء مزيد من التحليل، إذا لزم الأمر، سيتم الإعلان عن خطوات مثل الإعدام الوقائي وفرض قيود على استهلاك لحوم الدواجن."

وأشارت راني إلى أن مربي الدواجن قد يتأثرون لأن المبيعات عادة ما تزداد خلال موسم عيد الميلاد "الكريسماس"، ورأس السنة: "بشكل عام، يتم تقديم تعويضات للمزارعين. ومع ذلك، في بعض المناسبات، توجد مشكلات تتعلق بتخصيص الأموال من الحكومة المركزية، وتضطر الولاية إلى الاعتماد على أموالها الخاصة."

وقالت الوزيرة، إن فرق الخبراء تعمل بالفعل على أرض الواقع في أعقاب التفشي: "تقييمنا هو أن إنفلونزا الطيور تنتشر عبر الطيور المهاجرة. وفي العام الماضي أيضًا، كانت هناك تفشيات مماثلة في مناطق ألابوزها وكوتايام وباثانامثيتا".