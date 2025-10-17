شهدت مياه بحر خان يونس جنوب قطاع غزة حدثًا نادرًا، حيث تمكن صيادون من اصطياد سمكة ضخمة ونادرة تبين لاحقًا أنها قرش حوتي بطول حوالي 10 أمتار ووزن يقارب طنين.

أثار هذا الحدث دهشة الصيادين والنازحين على حد سواء، حيث عبّر عدد من سكان المنطقة عن فرحتهم الكبيرة برؤية السمكة الضخمة، معتبرينها حدثًا استثنائيًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

ويُعرف القرش الحوتي بأنه من أكبر أنواع القروش والأسماك الغضروفية، ويصل متوسط طول البالغين منه إلى نحو 13 مترًا، بينما يصل وزنه إلى حوالي 21 طنًا. يتميز لونه الأزرق المزخرف بنقاط بيضاء، ويتغذى عن طريق شفط المياه واحتجاز العوالق والكائنات الدقيقة، دون أن يشكل أي خطر على البشر، إذ إنه غير مسنن ولم تُسجل له أي هجمات بشرية.

يصنّف هذا النوع ضمن القروش المهددة بالانقراض والمدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ويفضل العيش في المياه العميقة، بينما يظهر قرب الشواطئ فقط بحثًا عن الطعام.