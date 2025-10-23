الإعلان عن مواعيد وتوقيتات مباريات مصر في كأس إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر الأول في دور المجموعات من بطولة كأس إفريقيا 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وكانت قرعة بطولة كأس إفريقيا قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات، زيمبابوي، وأنجولا، وجنوب إفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا على النحو التالي:

مصر أمام زيمبابوي.. العاشرة مساء الإثنين 22 ديسمبر.. على الملعب الكبير في أغادير

مصر أمام جنوب إفريقيا.. الخامسة مساء الجمعة 26 ديسمبر.. على الملعب الكبير في أغادير

مصر أمام أنجولا.. السادسة مساء يوم الإثنين 29 ديسمبر.. على الملعب الكبير في أغادير.

ويتأهل من دور المجموعات في بطولة كأس إفريقيا 2025 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المنتخب الثالث.