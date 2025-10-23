بن غفير يعلق على تصريحات ترامب بشأن الإفراج عن مروان البرغوثي: لن يُطلق سراحه ولن يقود غزة

علق وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول اتخاذ قرار بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «أكنّ احترامًا كبيرًا للرئيس ترامب، فهو بلا شك أفضل رئيس أمريكي تجاه إسرائيل. وفي الوقت نفسه، من المهم أن نتذكر: إسرائيل دولة مستقلة ذات سيادة، ويصوّت أعضاء الكنيست وفقًا لتقديرهم. والبرغوثي قاتل نازي بشع، ملطخة يداه بدماء العديد من المدنيين، نساءً وأطفالًا. لن يُطلق سراحه ولن يقود غزة».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخذ قرارًا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وقال ترامب، في لقاء مع مجلة «تايم» الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يُحب محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية «المُسنّ»، لكنه يرى أنه ليس الشخص المُناسب لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وبسؤاله عن دعوة إسرائيل للإفراج عن مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح، والذي قضى أكثر من عقدين خلف القضبان، أجاب الرئيس: «لقد وُجّه لي هذا السؤال من قبل، لذا سأتخذ قراري».

ويعتبر البرغوثي، المسجون منذ أكثر من عقدين، من الشخصيات المحتملة لتوحيد الفلسطينيين، وهو سياسي وقيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».

وشارك البرغوثي، في الانتفاضة الأولى 1987، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية 2000، اعتقل وأبعد أكثر من مرة، تعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية فاشلة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات.