أعلن نادي الاتحاد السكندري تقدمه باحتجاج رسمي على أداء الحكم مصطفى الشهدي، وطاقمه المعاون الذي أداء مباراة الفريق ضد الأهلي مساء الأربعاء.

وفاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "يعرب نادي الاتحاد السكندري عن استيائه الشديد واستنكاره لما شهدته مباراة الفريق الأخيرة أمام النادي الأهلي من أخطاء تحكيمية مؤثرة للحكم مصطفى شهدي، والتي أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء النهائية".

وأضاف النادي في بيانه: "فقد احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة عقب استدعائه من غرفة الـVAR لاصطدام الكرة بيد لاعبنا عبدالغني محمد في حين أن جميع من شاهد وتابع المباراة رأى أن يد لاعبنا عبدالغني محمد كانت غير ممدودو وفي محيط جسده وأن وضيعة يد لاعبنا التي لمست الكرة كانت طبيعية بالمقارنة بوضع جسمه ولم يتعمد مطلقا لمس الكرة، وركلة الجزاء هذه كانت سببا مباشرا في تغيير مجرى وسير المباراة، في مشهد يثير علامات استفهام كبرى حول مستوى التحكيم ومعاييره".

وتابع البيان: "واستمرارا للقرارات التحكيمية غير الموفقة بالمرة من جانب حكم المباراة ودون أي مبرر قام الحكم بطرد كابتن الفريق كريم الديب، دون وجه حق، فقد لمجرد حديثه معه في إطار دوره الطبيعي كقائد للفريق، وهو حق أصيل لأي قائد داخل المستطيل الأخضر، مما يؤكد النوايا غير الطبية والتربص من جانب حكم المباراة، في حين أن حكم المباراة كان يغض الطرف عن أي اعتراض أكثر حدة من جانب لاعبي النادي المنافس، مما يؤكد وجود ازدواجية في المعايير، وعدم عدالة في إدارة اللقاء".

وطالب الاتحاد في نهاية بيانه بإجراء تحقيق فيما وصفه بـ "المهزلة التحكيمية" وإعلان نتيجة هذا التحقيق، كما طالب النادي بعدم إسناد أي مباريات مستقبلية تخص الاتحاد للحكم مصطفى شهدي.