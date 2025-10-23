أكد حازم هلال، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب، أن انضمامه إلى القائمة يعد شرفًا ومسؤولية كبيرة، مشيرًا إلى أن العمل ضمن فريق يقوده الخطيب يمثل فرصة حقيقية لخدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره.

وقال هلال: "عندما تلقيت اتصالًا من الخطيب وطلب مني الانضمام إلى قائمته، شعرت أن هذا شرف كبير جدًا، لأن العمل في الأهلي ليس منصبًا بل مسؤولية أمام الكيان وأعضائه وجماهيره".

وتحدث عن مشروع استاد النادي الأهلي، واصفًا إياه بأنه حلم الأجيال والمشروع الأضخم في تاريخ النادي، مضيفًا: "بدأنا وضع اللبنة الأولى لمشروع الاستاد عام 2017 بتكليف مباشر من الكابتن الخطيب، وتمت دراسة جميع الجوانب الفنية والمالية حتى توقيع الاتفاق مع شركة القلعة الحمراء التي تضم نخبة من أفضل العقول المصرية، والمشروع لا يقتصر على الاستاد فقط، بل يشمل مدينة رياضية متكاملة تضم جامعة ومستشفى ومتحفًا ومدرسة".

وأشار هلال إلى أن شركة الأهلي للمنشآت تتابع جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع من النواحي المالية والقانونية، موضحًا أن "العمل يسير وفق خطة دقيقة، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الاستاد خلال 200 أسبوع ليكون جاهزًا لاستقبال الجماهير بإذن الله".

وأوضح أن الأهلي حقق توسعًا غير مسبوق في منشآته خلال السنوات الثماني الماضية، حيث تضاعفت المساحات المخصصة لخدمة الأعضاء من 88 فدانًا إلى 249 فدانًا، مؤكدًا أن هذا التطور انعكس على جودة الخدمات وقيمة العضوية وزيادة موارد النادي.

واختتم هلال تصريحاته بدعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى الحضور والمشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، قائلًا: «انتخابات الأهلي لم تُحسم بالتزكية كما يعتقد البعض، لأن اكتمال الجمعية العمومية والتصويت على كل المقاعد واجب وطني داخل القلعة الحمراء، فعدم الحضور قد يفتح الباب لتدخلات لا تليق بالأهلي، والرهان دائمًا على وعي وانتماء أعضاء الجمعية العمومية»