قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة وإن ذلك لن يحدث، مشبها تحرك البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لتحقيق هذه الغاية بأنه عمل سياسي يتسم بالغباء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وعندما سأله صحفيون عن هذه الخطوة، قال فانس: "إذا كان ذلك تحركا سياسيا، فهو غبي جدا، وأنا شخصيا أعتبره إهانة".

وجاء تعليق فانس بعد أن حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الإجراءات داخل الكنيست نحو ضم الضفة الغربية قد تهدد خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة والتي أفضت إلى وقف إطلاق نار، وإن كان لا يزال هشا حتى الآن.

وقال فانس، خلال زيارة إلى إسرائيل للمساعدة في دعم وقف إطلاق النار في غزة: "لن تضم إسرائيل الضفة الغربية. سياسة الرئيس ترامب هي عدم ضم الضفة الغربية. وستظل هذه سياستنا دائما".

وبعد تصريحات فانس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الحكومة لم تقرر المضي قدما في مراحل التصويت على الضم لإقرار القانون في الوقت الحالي إلى أن تضمن نجاح خطة ترامب متعددة المراحل بشأن إنهاء الحرب في غزة.

ووافق الكنيست مبدئيا، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يصل إلى حد ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.