ترامب يعفو عن مؤسس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المتهم بغسل الأموال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوا عن تشانج بينج تشاو، مؤسس منصة بينانس أكبر منصة لتداول للعملات والذي اعترف بالسماح بعمليات غسل الأموال المرتبطة بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتجارة المخدرات والإرهاب.

وقد طلب تشاو من ترامب العفو عنه في وقت سابق.

وتربط تشاو علاقات وطيدة بشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي مشروع عملات رقمية أطلقه الرئيس الجمهوري ترامب وابناه إريك ودونالد جونيور في سبتمبر الماضي.

ويكشف أحدث إفصاح مالي لترامب أنه حقق أرباحا تزيد على 57 مليون دولار العام الماضي من "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أطلقت العملة المشفرة المستقرة يو.إس.دي1. والعملات المشفرة المستقرة مرتبطة الدولار الأمريكي بنسبة واحد إلى واحد.

وأعلنت "وورلد ليبرتي فاينانشال" مؤخرا اعتزام صندوق استثماري في الإمارات العربية المتحدة استخدام ما قيمته ملياري دولار من العملة المشفرة يو.إس.دي1 لشراء حصة في منصة بينانس.