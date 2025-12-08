ترجيحات بدعم المحكمة العليا سلطة ترامب في إقالة أعضاء مجلس إدارة الوكالة المستقلة

بدا من المرجح أن توسع المحكمة العليا اليوم الاثنين السيطرة الرئاسية على الوكالات الفيدرالية المستقلة، مما يشير إلى دعمها سلطة الرئيس دونالد ترامب في إقالة أعضاء مجلس الإدارة.