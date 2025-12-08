 ترجيحات بدعم المحكمة العليا سلطة ترامب في إقالة أعضاء مجلس إدارة الوكالة المستقلة - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 8:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

ترجيحات بدعم المحكمة العليا سلطة ترامب في إقالة أعضاء مجلس إدارة الوكالة المستقلة

واشنطن (أ ب)
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 8:20 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 8:20 م

بدا من المرجح أن توسع المحكمة العليا اليوم الاثنين السيطرة الرئاسية على الوكالات الفيدرالية المستقلة، مما يشير إلى دعمها سلطة الرئيس دونالد ترامب في إقالة أعضاء مجلس الإدارة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك