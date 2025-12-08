كيف تقود بأمان في الشتاء؟ وزارة الداخلية تقدم إرشادات وقائية للسائقين

نشرت وزارة الداخلية، فيديو توعوي على صفحتها الرسمية فيسبوك، بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، ناشدت خلاله المواطنين وسائقي المركبات الالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

وتضمنت النصائح اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء الشبورة المائية، وخفض السرعة إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وإضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الانتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية وللفت الانتباه.

كما شملت النصائح فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخلها، واستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر الآخرون بوجودك، والالتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأي حال من الأحوال، ومضاعفة مساحة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.