رئيس الأوبرا يستقبل صابر الرباعي في أولى بروفاته قبل حفله بختام مهرجان الموسيقى العربية

استقبل الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، ومهرجان الموسيقى، الفنان التونسي صابر الرباعي في أولى بروفاته استعدادا لحفله على مسرح النافورة في ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ٣٣، والتي تحمل اسم أم كلثوم.

وكان صابر الرباعي قد وصل مصر صباح أمس، استعدادا لحفله الذي سيقام مساء السبت في ختام مهرجان الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ومن المقر أن يسبق حفل صابر الرباعي فاصل غنائي مع المطربة سوما، والتي ستقدم باقة مختارة من أغاني زمن الفن الجميل إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة.