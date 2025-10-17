استطلاع: 48% من الإسرائيليين يرون أن حرب غزة انتهت بلا منتصر

أظهر استطلاع للرأي أن 48% من الإسرائيليين يعتقدون أن لا تل أبيب ولا حركة حماس حققت انتصارا في حرب غزة التي استمرت عامين.

جاء ذلك بحسب القناة 12 العبرية التي نشرت نتائج الاستطلاع، مساء الخميس، دون الكشف عن الجهة التي أجرته أو حجم العينة المشاركة فيه.

وقالت القناة إن 36% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب فازت في الحرب، مقابل 48% يرون أن لا إسرائيل ولا حماس حققتا انتصارا، فيما قال 9% إن حماس هي المنتصرة.

كما أظهر الاستطلاع أن 46% من الإسرائيليين يدعمون إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت، في حين يفضل 44 بالمئة إجراؤها في موعدها المقرر نهاية عام 2026، بينما لم يحدد الباقون موقفهم.

وبحسب النتائج، يرى 57% أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية يعينها رئيس المحكمة العليا للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023 والحرب على غزة، مقابل 27 بالمئة يؤيدون أن يشكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللجنة بنفسه.

وأفاد الاستطلاع بأن لا حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو ولا معسكر المعارضة قادران على تشكيل حكومة إذا جرت الانتخابات اليوم، إذ يحصل معسكر نتنياهو على 51 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 59 مقعدا للمعارضة، بينما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد.

ويلزم الحصول على 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست ال 120 من أجل تشكيل حكومة.

وتؤكد أحزاب المعارضة الإسرائيلية رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

يأتي ذلك عقب وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر بعد عامين من إبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي وخلّفت 67 ألفا و967 شهيدا فلسطينيا، وأصابت 170 ألفًا و179 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.