نائب عباس ومدير المخابرات الفلسطينية يصلان القاهرة مساء اليوم

• لبحث تطورات الوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب على غزة، وفق بيان لحركة "فتح"

يصل حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأربعاء، لبحث التطورات في غزة بعد وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت حركة "فتح" في بيان وصل الأناضول: "يصل مساء اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج".

وأضافت: "يأتي ذلك لإجراء مشاورات مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب في قطاع غزة".