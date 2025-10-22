سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية، في بداية تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام عيار 21 – الأوسع انتشارا في مصر- 5600 جنيه، وفق منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، أمس، أكبر تراجع يومي منذ أكثر من 12 عاما بنسبة 6%، مما هبط بسعر الجرام محليا بنحو 300 جنيه.

وبحسب آي صاغة، فقد استقر سعر جرام عيار 24 مسجلا 6400 جنيه، فيما سجل عيار 18 نحو 4800 جنيه.

ووثبت سعر الجنيه الذهب مسجلا 44800 جنيه، بدون احتساب قيمة المصنعية، أو ضريبتي القيمة المضافة، والدمغة.

أما على الصعيد العالمي، فقد اتفعت أسعار المعدن الأصفر، اليوم، الأربعاء، هامشيا، مدعومة بتراجع الدولار وحركة شراء انتهازية بعد الخسارة الحادة في الجلسة السابقة، وفقا لوكالات.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.03% مسجلا 4129 دولارا للأوقية، فيما زادت أسعار العقود الآجلة بنسبة 1.1% ليصل إلى 4154 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة، والذي من شأنه أن يقدم إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وقد تأخر إصدار التقرير بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في واشنطن.