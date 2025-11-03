وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 228 ألف مشروع بتمويل 36 مليار جنيه بالمحافظات منذ إنطلاقه

- عوض: البرنامج وفر أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل



أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن برنامج "مشروعك" ساهم منذ انطلاقه في عام ٢٠١٥، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي في تمويل نحو 228 ألف مشروع صغير ومتوسط بمختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض حوالي 36 مليار جنيه، مما وفر 1,5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.

وأكدت عوض، في بيان لها، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرة إلى أن "مشروعك" يعد ذراعاً تمويلياً وتنموياً يساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل ويحفزهم على العمل الحر والإنتاج.

وأوضحت، أن محافظة سوهاج جاءت في المركز الأول بعدد 24,6 ألف مشروع بقروض بلغت 5 مليارات جنيه وفرت نحو 164 ألف فرصة عمل، تلتها محافظة المنيا بعدد 24,3 ألف مشروع بقروض قيمتها 3,5 مليار جنيه وفرت 160 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 20,5 ألف مشروع بقروض 2 مليار جنيه وفرت نحو 104,4 ألف فرصة عمل، فيما سجلت الدقهلية نحو 18,900 مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه ساهمت في توفير 109 آلاف فرصة عمل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج "مشروعك" خلال الفترة المقبلة و زيادة أعداد المكاتب في القرى والمراكز ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب والمرأة، مؤكدة أن المبادرة لا تقتصر على توفير التمويل فقط، بل تمتد لتقديم الدعم الفني والتسويقي للمستفيدين عبر مكاتب "مشروعك" المنتشرة في المحافظات.

وأوضحت أنها تتابع بشكل دوري معدلات التنفيذ على أرض المحافظات وقدرتهم على تذليل أي عقبات أمام الشباب الجادين في تنفيذ مشروعاتهم لضمان نجاح المشروعات وتحقيق الاستدامة.

وشددت على أهمية تكثيف الأنشطة التوعوية والتدريبية في المحافظات لتعريف المواطنين بفرص "مشروعك" مع توفير دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة رواد الأعمال الجادين في تحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة تسهم في زيادة الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.