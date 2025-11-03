ارتفاع حصيلة زلزال أفغانستان إلى 19 قتيلا و320 مصابا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد، فجر الاثنين، إلى 19 قتيلا، فضلا عن إصابة 320 شخصا.

وأفادت الهيئة، الاثنين، أن مركز الزلزال كان في ولاية سمنكان، وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

بدورها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في منشور على منصة شركة "إكس"، الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.3 درجات وقع في منطقة خُلم التابعة لولاية بلخ شمالي أفغانستان، على عمق 10 كيلومترات.

وأعلنت مؤسسة "دا أفغانستان بريشنا شركت" المسئولة عن توزيع الكهرباء في البلاد، أن خط التيار الكهربائي الممتد من منطقة "نايب آباد" إلى منطقة "سمنغان"، ومن منطقة "خلم" إلى "بوليهومي" تعرض لأضرار نتيجة الزلزال.

وأشارت في بيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على العاصمة كابل، بالإضافة إلى مدن أخرى، مؤكدة أن الفرق الفنية تواصل أعمالها لإعادة توصيل الكهرباء وضمان استئناف الخدمة.

وفي 31 أغسطس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق أفغانستان، ما أسفر عن مصرع 2205 أشخاص، وإصابة 3640 آخرين.

كما وقع زلزال آخر بقوة 5.2 درجات، في 2 سبتمبر الماضي، على بُعد 34 كيلومترًا شمال شرقي مدينة جلال آباد.