الصليب والهلال الأحمر بأفغانستان: 20 قتيلا ومئات المصابين ومنازل كثيرة مدمرة جراء الزلزال

قال الدكتور حسام فيصل رئيس بعثة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأفغانستان، إن الزلزال الذي تعرضت له أفغانستان أدى إلى المزيد من الإصابات وما زالت الأرقام تتكشف.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الزلزال خلف 20 قتيلًا وأكثر من 950 مصابًا في حصيلة غير نهائية.

وأشار إلى تضرر ما يزيد عن 400 منزل، منها ما يزيد عن 180 منزلًا دُمر بشكل كامل بسبب الزلزال.

وحول أبرز التحديات التي تواجه فرق الصليب الأحمر الآن، قال: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بداية موسم الشتاء والطقس البارد حاليًا، والعديد من الأسر المتضررة اضطرت للنزوح من منازلها بسبب آثار الزلزال".

وتابع: "يوجد تحديات من ناحية الوصول في بعض الطرق التي أثرت عليها الزلزال من ناحية تحرك الآليات على هذه الطرق، وتعمل فرق الهلال الأحمر الأفغاني بكل قدراتها على الوصول".

واستكمل: "ومنذ الساعة الأولى للزلزال كانت على الأرض تقدم خدمات البحث والإنقاذ، الإسعاف الأولي والخدمات الطبية الطارئة وخدمات أيضًا الإغاثة للأشخاص المتضررين".

وهز زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترا قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.

https://www.youtube.com/shorts/z0zAhlKpkRo