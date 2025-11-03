ضبط 3 متهمين بواقعة الاستيلاء على سيارة من معرض تأجير في الإسكندرية

ألقى ضباط البحث الجنائي بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، القبض على 3 أشخاص لاتهام 2 منهم بإستئجار سيارة وعدم ردها لصاحبها في موعد التسليم، والثالث لعلمه بمخطط السرقة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن تضرر صاحب معرض تأجير سيارات من قيام أحد الأشخاص، برفقة أخر، بإستئجار سيارة منه وعدم ردها بموعد التسليم.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أكتوبر الماضي تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه، من مالك معرض تأجير سيارات، بتضرره من شخصين، مقيمان في الإسكندرية، لقيامهما بالحضور للمعرض محل عمله وتأجير سيارة منه، وعقب ذلك قاما بالإستيلاء عليها، وغلق هواتفهما المحمولة

وبتقنين الاجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط السيارة المستولى عليها لدى آخر، وبمواجهته إعترف بعلمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.