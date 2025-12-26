قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، إن فرق الحماية المدنية والإنقاذ عملت على رفع أنقاض العقار المنهار بمنطقة الكيت كات في إمبابة، حتى استخراج آخر جثة، مشيرا إلى سقوط العقار الثلاثاء الماضي.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية المحور، إلى استقرار الحصيلة النهائية للضحايا عند تسع وفيات وسبعة مصابين، مشيرا إلى مغادرة جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم، باستثناء حالة واحدة نُقلت لاستكمال العلاج في مستشفى آخر.

وأوضح أن العقار المنهار «مبنى قديم جدًا« وعمره يتجاوز 80 عامًا، مشيرا إلى العقار مبني بنظام «الحوائط الحاملة»؛ وليس الهيكل الخرساني.

وأضاف أن العقار كان «يمثل حالة خطورة»، لافتا إلى أن أحد المواطنين «حذر سكان الطابق الأول من بعض الشروخ، وضرورة إخطار الحي، ولكن للأسف لم يقوموا بإخطار الحي».

وأعلنت محافظة الجيزة، عن إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار بالكامل، واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من الفحص الإنشائي لحالة العقارات المحيطة بموقع الحادث.