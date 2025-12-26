وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط

قال محمد جبران، وزير العمل، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أوائل عام 2026 سيمثل «انطلاقة حقيقية» لسوق العمل المصري على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا أنها ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» أن إطلاق الاستراتيجية هو نتاج جهود استمرت لشهور تضمنت رصد البيانات، وتدشين قاعدة بيانات للعمالة، ورسم خريطة لأماكن تركز العمال والحرف الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن إطلاق «منصة عالمية» تسهل التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات العالمية وبين الكفاءات المصرية، موضحا أن المنصة ستتيح المنصة للدول الأوروبية اختيار العمالة المطلوبة وإجراء اختبارات «أونلاين» أو اختبارات عملية داخل مراكز التدريب المصرية، معتبرا ذلك تطبيقا فعليا لمفهوم «الرقمنة الحقيقية» في وزارة العمل.

وتطرق إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.4%، مؤكدا أن المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية، ورأس الحكمة، ومشروع الضبعة النووي، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالبحر الأحمر، ومزارع الأسماك؛ أفرزت عاملا «ماهرا وعلى مستوى عال جدًا» بالإضافة إلى خفض البطالة بشكل «كبير جًدا».

وأعرب عن تفاؤله بانخفاض معدل البطالة في 2026، قائلا: «نريد انخفاض هذه النسبة إلى أقل من 6%، نحن متفائلون بعام 2026 ، كما أن هناك أخبارًا جيدة خلال هذه الفترة والدين الخارجي سينخفض بشكل كبير جدًا، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الاستثمار والثقة في الاقتصاد المصري الذي يعود بقوة، وهذا نتيجة جهود سنين، وليس جهود أيام معدودة».

وتستعد وزارة العمل لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة.