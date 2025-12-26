تسعى منظمة هولندية غير ربحية للحصول على تعويض قيمته 4ر1 مليار يورو(6ر1 مليار دولار) من وحدات شركة تاتا ستيل في هولندا، بدعوى أن الانبعاثات الضارة من عملياتها تسببت في أضرار بيئية وأضرار صحية للسكان المجاورين.

وقدمت منظمة /ستيشتينج فريس ويندو.نو/ الأوراق القانونية، لبدء الدعوى القضائية أمام المحكمة الجزئية في مقاطعة شمال هولندا في هارلم، حسب بيان صادر عن شركة تاتا ستيل اليوم الجمعة.

وتستهدف الدعوى عمليات الشركة في قرية فيلسن-نورد الساحلية، مطالبة بتعويضات نيابة عن السكان بسبب زيادة تعرضهم لمشكلات صحية وانخفاض قيمة ممتلكاتهم،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتضاف هذه القضية إلى التدقيق المتزايد في عمليات شركة تاتا ستيل الأوروبية فيما يتعلق بتأثيراتها البيئية.

وكانت هيئات تنظيمية هولندية قد صعدت الضغط على الشركة في عام 2024، مهددة بفرض غرامات تصل قيمتها إلى 27 مليون يورو ومحذرة من أنها ستغلق مصنع فحم الكوك في مدينة إيمويدن الساحلية إذا لم يتم خفض الانبعاثات السامة بشكل كبير.