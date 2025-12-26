قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرارات الوزارة بشأن مكبرات الصوت قائمة منذ سنوات وليست مستحدثة، ولكن يجري «تجديد التعميم» بها كلما تكررت الشكاوى، في إشارة إلى واقعة المشادة بين مواطن وأحد عمال المساجد بسبب ارتفاع صوت التلاوة قبل أذان الفجر.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن «تجديد التعميم» يواكب بعض المتغيرات مثل تعيين عمال جدد أو تركيب تجهيزات صوتية حديثة بالمساجد، مشددا في الوقت ذاته أن ذلك «لا يبرر على وجه الإطلاق الإساءة لمعنى المسجد ودوره».

واستشهد بقصة رؤية الأذان للصحابي عبد الله بن زيد، وكيف أمره النبي عليه السلام، بأن يلقنه لبلال بن رباح، معللا ذلك بأن سيدنا بلال «أندى صوتا».

وأوضح أن النبي عليه السلام، أمر بالتخفيف في الصلاة نفسها رحمة بالمرضى وكبار السن والأطفال، متابعا: «فما بالنا بالنداء للصلاة؟ لابد من التخفيف واحترام ظروف الناس جميعا».

وشدد أن «جزءًا كبيرًا جدًا من المشكلات في شتى القطاعات في بلدنا هي تراكمات عقود»، مضيفا: «إذا كان لدينا موظف صوته ليس الأفضل، فهو في النهاية موظف حكومي لا نستطيع الاستغناء عنه، ولا نستطيع أن نتوقف عن رفع الأذان»، مؤكدا أن الوزارة «تحاول من خلال الحلول التقنية الأخرى مثل الأذان الموحد» لتلافي هذه المشكلات.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، إنها انتهت من اتخاذ اللازم حيال الواقعة، وانفاذ الإجراءات اللازمة، مع تجديد تعميم المنشور الصادر بخصوص استخدام مكبرات الصوت الخارجية، وقصر استخدامها على مواعيد الأذان وخطبة الجمعة والعيدين، مع الاكتفاء بمكبر خارجي واحد ما دام كافيًا لهذه الغاية؛ إلى جانب تجديد التعميم بشأن ضوابط استخدام المكبرات الداخلية التي يلزم فيها مراعاة مساحة المصلى وعدد الجمهور.