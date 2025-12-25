إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة جامبو بالطريق الصحراوي في البحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ جراء وقوع حادث انقلاب سيارة جامبو بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، في اتجاه القاهرة، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة جامبو محملة خشب فراشة بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، في اتجاه القاهرة بعد مدخل العلمين.

انتقلت الأجهزة الأمنية و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، والذي أسفر عن إصابة كلا من: علي محمد هيبة، 40 عاما، كسر بالعمود الفقري، وإسلام شعبان راغب بسطويسي، 27 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري، وصالح محمد موسى، 25 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسعيد فايز حسن عبدالخالق، 29 عاما، خلع بالكتف الأيمن، وهاشم رجب عبدالواحد، 44 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس، وحمادة فيصل محمد عبدالحميد، 35 عاما، كسر بالعمود الفقري، وكريم محمد إبراهيم محمود، 30 عاما، جرح قطعي باليد اليمني.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.