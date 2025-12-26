لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر

يثق إيفيدنس ماكجوبا، لاعب منتخب جنوب إفريقيا، في تحقيق الفوز أمام المنتخب الوطني المصري، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

المنتخب الوطني استهل مشواره بفوز صعب على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ويستعد لمواجهة جنوب إفريقيا في الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وقال إيفيدنس ماكجوبا في تصريحات على هامش مران المنتخب الجنوب إفريقي مساء أمس الخميس: «أعتقد أنها ستكون مباراة مهمة للغاية، لأنها قد تؤهلنا للدور التالي من البطولة».

وأضاف: « أثق في الفريق قبل مواجهة مصر، أعتقد أنه إذا نظرنا إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية السابقة، فقد خسرنا مباراتنا الأولى، لذا كان الأمر صعبًا ووضعنا الضغط على أنفسنا».

وتابع: «في مواجهة مصر أعتقد أن الفوز في متناول أيدينا، إذا استطعنا التركيز على هذه المباراة فقط، فسنتمكن من التأهل إلى الدور التالي».

وأوضح: «إنها كرة قدم، فلا أحد يعلم ما سيحدث، وكل دفاع قابل للاختراق.. لدينا جودة عالية في المعسكر ولدينا أيضًا روح معنوية عالية بيننا، وأعتقد أن هذا سيساعدنا على الاستمرار».

وأتم: «التواجد مع المنتخب في البطولة كأنني أعيش حلمًا، وأعتقد أن لاعبين آخرين يتمنون التواجد هنا، لذا أنا سعيد لاختياري لتمثيل بلدي».