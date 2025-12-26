قالت المخرجة مريم الباجوري إن فكرة مسلسل “ميدتيرم” جاءت بعد اتصال من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والرغبة في تقديم عمل للشباب، ومن ثم بدأت البحث عن قصص وأفكار مختلفة لكنها لم تجد في البداية قصة تمسّها شخصيًا.

وأضافت "الباجوري" خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أمس الخميس، أنها وجدت أن التحدث مع الشباب في أغلب الأحيان يتم بطريقة لا يشعرون بها، فهي تمنت قصة وفكرة يشعرون بها، فكتبت قصة صغيرة.

وتابعت أنها لجأت إلى الكاتب محمد صادق ليساعدها في تطوير القصة، وكذلك عرضتها على عمها ليساعدها فيها، حيث عملوا معًا لمدة 3 أشهر على كتابة السيناريو وأضاف الجميع لإثراء المسلسل.

ولفتت إلى أن هذا المسلسل تجربتها الأولى في الدراما، قائلة: "كنت مرعوبة.. أُتيح لي فرص سابقة لتقديم أعمال درامية ولكني أجلت الخطوة لأنني لم أشعر بها" مضيفة أنه عندما يجد الإنسان عمل يقدمه من القلب يكون لديه أمل أنه يصل، مضيفة: "لأن اللي من القلب بيروح للقلب.. وهذا ما حدث مع مسلسل "ميدتيرم".

وأردفت أن المسلسل يعالج بعض المشكلات الأسرية في عدد من البيوت من خلال 8 أبطال، موضحة أنها لا تعمم هذه المشكلات على جميع الأسر، لكنها تهدف إلى تسليط الضوء على نماذج محددة تحتاج إلى معالجة.

وجاء ذلك خلال استضافة برنامج "معكم منى الشاذلي" لأبطال وصُناع مسلسل "ميد تيرم" الذي تدور أحداثه حول جيل "Z" وطبيعة علاقاتهم وسماتهم وطريقة تفكيرهم.