القلاوي حكما لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات يوم السبت في الدور الأول (32) وثمن النهائي (16) بالنسخة رقم 94 لمسابقة كأس مصر.

وتقام غدًا، السبت، 3 مواجهات، حيث يلتقي مودرن سبورت مع القناة في الثانية والنصف على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الدور الأول، وفي الخامسة مساءً يلعب الأهلي مع المصرية للاتصالات على ملعب السلام لحساب الدور الأول، فيما يستضيف طلائع الجيش فريق كهرباء الإسماعيلية على ملعب جهاز الرياضة في أولى مباريات ثمن النهائي.

ويدير مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات الحكم الدولي حمادة القلاوي، يعاونه يوسف البساطي وعلاء علي مساعدين، وعمرو عابدين حكمًا رابعًا.

وتقام مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بدون تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» فيما تتواجد التقنية في الأدوار التالية.

ويدير مباراة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية الحكم محمود دسوقي، يعاونه عبد العزيز محسن وكيرلس نزيه مساعدين، ومحمد أيمن حكمًا رابعًا، ويتواجد أحمد عبد السميع ومحمد عاطف الزناري على تقنية الفيديو.

فيما يدير مباراة مودرن سبورت والقناة محمود وفا حكمًا للساحة، يعاونه أحمد بكر و سيد نافع مساعدين، وطارق عبد السلام حكمًا رابعًا.