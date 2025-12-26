قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تشهد حالة من التحرك المكثف، مؤكدًا على أن النقابة لن يهدأ لها بال إلا بعد الحصول على حقوق الفنانين، واصفًا حالهم بأنهم أصبحوا منتهكين ومباحين.

وأضاف "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة النهار، اليوم الخميس، أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات جديدة، حتى فيما يخص بالتعامل مع الجنازات والسماح بالدخول إليها، مشيرًا إلى أنه من المنتظر التواصل مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين للاتفاق على الصيغة التي وصل إليها هو والفنانين.

وتطرق إلى واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور، بشكل مسيء قائلاً إن ما حدث انتهاكًا للخصوصية، لافتًا إلى أن بعض المواقع سمحت لنفسها بنشر ذلك، وهو ما تم على إثره اتخاذ إجراءات قانونية، وإبلاغ الهيئة الوطنية للإعلام.

وتابع أن النقابة تمتلك فريقًا قانونيًا على أعلى مستوى للمتابعة في أكثر من جهة، مع رصد أي محتوى يتم نشره بشأن الفنانين.

ولفت إلى أن هناك ضوابط يجري إعدادها خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدًا عل أن ما حدث لا يمكن القبول به، داعيًا إلى احترام الخصوصية ومشددًا على أن الفنانين يمثلون ثروة قومية ورموزًا يجب الحفاظ عليها.

وأكد على أن النقابة لن تتهاون في محاسبة المتورطين، سواء من قام بالتصوير أو النشر أو التعليق، موضحًا أنه لا نية للتنازل عن القضايا، انطلاقًا من مبدأ "من أمن العقاب أساء الأدب".

وشدد على إصرارهم على التحرك القانوني وأخذ حق الفنانة ريهام عبد الغفور وأي فنان يتعرض للإساءة، مردفًا أن النقابة سبق أن حققت مع بعض الزملاء وأصدرت قرارات تأديبية دون أن تنشرها منعًا للتشهير بالأسماء.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، أعلنت تقدمها بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد عدد من الوسائل الإعلامية والصفحات التي تتبعها تلك المؤسسات، على خلفية ما تم تداوله من محتوى مسيء بحق الفنانة ريهام عبد الغفور، تضمن تجاوزات.