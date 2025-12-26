سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل

قال اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، إن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجه بتفعيل مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" في المنطقة الشمالية، مضيفًا أن سائقي مركبات "التوك توك" هم الفئة المستهدفة والأولى لبرنامج الإحلال.

وأضاف "ماهر" خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أمس الخميس، أن السائقين يمكنهم التقدم بطلبات الإحلال من خلال مراكز التكنولوجيا في الأحياء بالمنطقة الشمالية، لافتًا إلى أنه تم اختيار اللون الأبيض كلون موحد لمركبات "الكيوت".

وتابع أن المبادرة توفر تسهيلات مالية تشمل استرداد مبلغ 10 آلاف جنيه من قيمة السيارة عند الترخيص، إلى جانب خيارات التمويل بالتقسيط من بعض الشركات، مضيفًا أن سعر السيارة من الموزع 200 ألف جنيه.

وأكد على أن شروط الترخيص مماثلة لأي مركبة أجرة، وأن اللوحات المعدنية ستكون أجرة، وأن السائق سيستخرج رخصة تسيير ليصبح وضع السيارة قانونيًا وآمنًا، لافتًا إلى أن المركبات الجديدة ستظهر بمظهر آمن ومحترم وتلقى قبول المواطنين.

وأردف أنه يمكن للسائقين الانضمام إلى الشركات المشاركة في منظومة النقل الذكي، مضيفًا أن المحافظة أنشأت مركزًا للاستعلام سيكون في سوق الزاوية الحمراء الحضاري، وسيتم عرض عدد من السيارات فيه وأمام أحياء المنطقة الشمالية لتعريف المواطنين بالمبادرة، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للمبادرة سيبدأ من مطلع الأسبوع المقبل.



وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعلن عن بدء المحافظة في تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى سيتم تعميمها فى باقى المناطق حال نجاحها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والحد من العشوائية في الشوارع.