• الأصول الاجنبية تصل الي 15.013 مليار دولار و 16مليار جنيه زيادة في الودائع بالعملة المحلية



سجل النقد المتداول خارج خزانة المركزي نحو 1.578 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 مقابل 1.550 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2025 ، فيما بلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية 891.840 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 مقابل 875.860 مليار جنيه بنهاية ديسمبر .

سجلت نقود الاحتياطي بالبنك المركزى 2.470 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 مقابل 2.425 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 15.013 مليار دولار بما يعادل 705.083 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 مقابل 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 بما يعادل 634.856 مليار جنيه .

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس، الموافـــق 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.