العدل الأمريكية ترسل للكونجرس قائمة بالأفراد المذكورين بملفات إبستين

أرسلت وزارة العدل الأمريكية إلى الكونجرس، قائمة بأسماء أفراد، بينهم الرئيس دونالد ترامب، وردت في وثائق تتعلق بالملياردير جيفري إبستين الذي توفي في محبسه عام 2019 حيث كان يحاكم بتهمة إدارة شبكة دعارة تستهدف القاصرات.

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي، السبت، أن القائمة التي أرسلتها وزارة العدل إلى لجنتي الشئون القضائية في مجلسي الشيوخ والنواب، تتألف من 6 صفحات، وتشرح للكونجرس أسباب التعديلات والرقابة التي طبقت على ملفات إبستين.

وفي وثيقة نشرها مراسل موقع "بوليتيكو"، جوش جيرستين، وردت أسماء جميع الشخصيات البارزة المذكورة في ملفات إبستين، بما فيها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والرئيس التنفيذي السابق بيل جيتس.

كما وردت أسماء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج.

وبحسب هذه الوثيقة، تظهر الأسماء في سياقات مختلفة، تتراوح بين من كان لديهم اتصال مباشر مع إبستين أو صديقته السابقة وشريكته جيسلين ماكسويل، والذين لم يكن لديهم اتصال مع إبستين أو ماكسويل لكن وردت أسماؤهم في التقارير الإعلامية.

لكن الوثيقة لم تذكر في أي سياق ورد اسم كل شخصية ذكرت في القائمة المرسلة إلى الكونجرس.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية نهاية يناير الماضي أكثر من 3 ملايين صفحة، وألفي مقطع فيديو، و180 ألف صورة متعلقة بإبستين بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر 2025.

وتشمل هذه المواد صورا فوتوغرافية، ومحاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى، وسجلات تحقيق، مع العلم أن العديد من الصفحات لا تزال خاضعة لتنقيح مكثف.

وتضمنت الوثائق، أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.