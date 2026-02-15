البحرية الفلبينية تشارك في مناورات دولية بالهند

أعلنت البحرية الفلبينية، في بيان لها اليوم الأحد أن واحدة من أحدث السفن الحربية الفلبينية وهي الفرقاطة الصاروخية الموجهة بي آر بي ميجيل مالفار (إف.إف.جي-06) مع طاقمها، وصلت إلى مدينة فيساخاباتنام في الهند للمشاركة في الاستعراض الدولي الثالث للأسطول الهندي (آي.إف.آر) والتمرين البحري متعدد الأطراف (ميلان 2026).

وأضاف بيان البحرية "هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها البحرية الفلبينية في مناورة بحرية، تقام في الهند، في حين أنها أول مهمة خارجية للفرقاطة (إف.إف.جي.06)، مما يعزز الدبلوماسية البحرية الفلبينية والتعاون الإقليمي، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وغادرت السفينة "بي.آر.بي" ميجيل مالفار الفلبين متوجهة إلى الهند في الخامس من فبراير ووصلت إلى مدينة فيساخاباتنام في 14 فبراير.

ومن المقرر إجراء الاستعراض الدولي الثالث للأسطول الهندي (آي.إف.آر) في 18 فبراير، بينما التمرين البحري متعدد الأطراف (ميلان 2026) في الفترة من 19 حتى 26 من نفس الشهر.