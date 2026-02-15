تضرر ميناء تامان الروسي بعد هجوم أوكراني بالدرونز

قال فينيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار في روسيا ، اليوم الأحد، إن ميناء تامان الروسي على البحر الأسود تعرض لأضرار جراء هجوم أوكراني بطائرات بدون طيار "درونز".

ويتعامل الميناء مع المنتجات النفطية والحبوب والفحم وسلع أولية أخرى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف كوندراتيف في منشور على تليجرام أن شخصين أصيبا بعد تضرر خزان نفط ومستودع ومحطات في قرية فولنا، حيث يقع ميناء تامان.

وأوضح أن أكثر من 100 فرد من فرق الطوارئ يشاركون في إخماد عدة حرائق اندلعت في الميناء.

كما قال إن غارات منفصلة استهدفت مدينة سوتشي السياحية وقرية يوروفكا القريبة من مدينة أنابا الساحلية، لكنها أسفرت عن أضرار أقل حدة.

واستأنفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتهاء هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن هذا النوع من الهجمات.

وتعرضت البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة في أوكرانيا لهجمات روسية متكررة، ما تسبب في انقطاع التدفئة والكهرباء عن مئات الآلاف من السكان وسط شتاء أكثر برودة من المعتاد.

وقالت مصادر في القطاع إنه تم شحن نحو 4.16 مليون طن من المنتجات النفطية عبر ميناء تامان العام الماضي.