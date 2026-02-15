زيلينسكي: روسيا أطلقت 1300 طائرة مسيرة وأكثر من 1200 قنبلة جوية على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، أن روسيا أطلقت نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 1200 قنبلة جوية موجهة و50 صاروخا، معظمها باليستية، على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي: "تتواصل أعمال التعافي يوميا في مدننا ومجتمعاتنا بعد الهجمات الروسية. ففي هذا الأسبوع وحده، أطلقت روسيا نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1200 قنبلة جوية موجهة، و50 صاروخا على أوكرانيا، معظمها باليستية. واليوم، تعرضت مناطق أوديسا، ودونيتسك، وزابوريجيا، وسومي لهجمات معادية".

وأضاف زيلينسكي، أن قطاع الطاقة هو الهدف الرئيسي للهجمات الروسية، كما كان الحال سابقا.

وأكد زيلينسكي: "يتعمد الروس شن ضربات متزامنة لتدمير محطات توليد الطاقة والمحطات الفرعية وشبكة الكهرباء.. كما استهدفت العديد من الهجمات البنية التحتية السكنية.. ويتمكن جنودنا من اعتراض جزء كبير من الصواريخ، ولكن للأسف، ليس جميعها.. ولذلك، لا مجال لأن يكون هناك أي توقف في حماية الأرواح".

وأضاف زيلينسكي، أن الجانب الأوكراني اتفق في ميونيخ مع قادة صيغة برلين على حزم محددة من المساعدات في قطاع الطاقة والعسكرية لأوكرانيا حتى 24 فبراير الجاري.