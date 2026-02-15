أفغانستان تحتفل بالذكرى الـ37 لانسحاب الاتحاد السوفيتي

بمناسبة الذكرى السنوية الـ37 لانسحاب قوات الاتحاد السوفيتي السابق من أفغانستان، قالت إمارة أفغانستان الإسلامية اليوم الأحد أنه يتعين على القوى المعتدية أن تستخلص العبر من التاريخ وأن تمتنع عن اتخاذ خطوات أخرى ضد حرية واستقلال الشعب الأفغاني.

وفي بيان صدر بمناسبة تلك الذكرى، قالت إمارة أفغانستان الإسلامية: "بفضل الله تعالى ونتيجة للجهاد والكفاح والتضحيات والهجرة والمصاعب التي تحملها جميع الأفغان والمسلمين ضد الاتحاد السوفيتي السابق، تم منح الشعب الأفغاني شرف هزيمة قوة عظمى مثل الاتحاد السوفيتي وإجباره على الانسحاب من أفغانستان"، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف البيان "بفضل الله عز وجل، تحررت أفغانستان من الاحتلال للمرة الثالثة في القرن الماضي، مما يدل على أن شعبنا المسلم يمتلك عزيمة راسخة والتزاما قويا بحماية دينه والحفاظ على استقلاله".

وتابع البيان أن الغزوات المتكررة على مدى القرن الماضي-والمقاومة الناجحة ضدها-يجب أن تكون بمثابة درس للقوات المعتدية لكي لا يعمل مرة أخرى ضد حرية أفغانستان وسيادتها.