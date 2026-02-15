كييف تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 55 من أصل 83 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وجاء في البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 83 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميليروفو، وبريانسك، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ودونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 55 طائرة مسيرة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان، إنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء يوم 14 فبراير إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 68 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان، أنه "تم تدمير الطائرات فوق بحر آزوف، وأراضي إقليم كراسنودار وجمهورية القرم، ومقاطعتي كورسك، وستافروبول، وفوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.