 الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بذكرى العيد الوطني - بوابة الشروق
الأحد 15 فبراير 2026 10:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بذكرى العيد الوطني

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 15 فبراير 2026 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأحد 15 فبراير 2026 - 10:23 ص

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

وقد أوفد الرئيس، محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة الكويت؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك