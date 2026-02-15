الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بذكرى العيد الوطني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

وقد أوفد الرئيس، محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة الكويت؛ للتهنئة بهذه المناسبة.