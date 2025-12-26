صلاح يقود التشكيل المتوقع للمنتخب في مواجهة جنوب إفريقيا بكأس الأمم

يخوض المنتخب الوطني المصري مباراة صعبة وقوية أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

المنتخب الوطني استهل مشواره بفوز صعب على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ويستعد للمواجهة الثانية أمام جنوب إفريقيا مساء اليوم.

ويفكر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، في إجراء بعض التغييرات على التشكيل الذي خاض به الفراعنة مباراة زيمبابوي الأولى، بعودة رامي ربيعة للدفاع، كما يعود أحمد زيزو للتشكيلة الأساسية، وسيشارك في مركز صانع الألعاب.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي وأحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه وعمر مرموش.

ويتقاسم المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الجنوب إفريقي، بعد فوز الأخير على أنجولا 2-1 أيضًا.