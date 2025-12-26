قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تبني الحكومة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ نحو 50 عامًا، «أحدثت حالة من الترقب في الشارع المصري.. وتدعو إلى التفاؤل».

وأشار خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» إلى نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% قبل عامين إلى نحو 84% حاليًا.

وتابع قائلا: «هذا يعني أننا أمام حدث تاريخي، وأننا بدأنا المسار التنازلي.. ويعني أن الاقتصاد ينمو، والدولة تعمل على تخفيض الديون، وانخفاض الفائدة هو أحد المؤشرات المهمة»، مضيفا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى «أننا على الطريق الصحيح اقتصاديا».

وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء، «تعني أن حجم الدين الحالي - البالغ حوالي 84% من الناتج العام المحلي- سينخفض إلى حجم الدين ما قبل عام 1975، أي قبل 50 عامًا».

وأشار إلى تراوح الدين الخارجي بين 10 إلى 12 مليار دولار في تلك الفترة، أي «حوالي 40% من حجم الناتج القومي، كما كان الدين الداخلي أقل من 20%، مع استقرار سعر الصرف، وانخفاض عدد السكان إلى 37 مليون نسمة».

ولفت إلى دعم دول الخليج لمصر في تلك الفترة، مشددا أن «مصر اليوم الوضع مختلف، أنت أمام دولة إقليمية محورية، دولة تنموية، وضعت استثمارات ضخمة في البنية التحتية في كافة المجالات.. هذه الدولة واجهت صدمات كبيرة، بعد أن حققنا معدل نمو حوالي 5.6% في ميزانية 2019-2020، رأينا واقعًا جديدًا يرمي نفسه علينا: أزمة كورونا، وحرب أوكرانيا، وأزمات على كافة اتجاهاتك الاستراتيجية».