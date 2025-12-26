زيلينسكي يعلن اعتزامه القيام بزيارة وشيكة لترامب

الأكثر قراءة
الأمن العام السعودي: إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام وإصابة رجل أمن أثناء محاولة إنقاذه
عاجل.. البنك المركزي المصري يخفض الفائدة 1%
رغم تحذيرات صندوق النقد.. خبراء: البنك المركزي سوف يخفض الفائدة خلال اجتماع اليوم
أزمة فيديو ريهام عبد الغفور.. رئيس شعبة المصورين بالصحفيين: من أمن العقاب أساء الأدب
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
مجموعة صعبة
مجموعة متوازنة
مجموعة سهلة
النتـائـج
تصويت
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزامه القيام بزيارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة. وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصتي "تيليجرام" و"إكس" اليوم الجمعة أن الكثير يمكن تحقيقه بشأن تسوية سلام قبل نهاية هذا العام.