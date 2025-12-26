 زيلينسكي يعلن اعتزامه القيام بزيارة وشيكة لترامب - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 10:01 ص القاهرة
زيلينسكي يعلن اعتزامه القيام بزيارة وشيكة لترامب

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 9:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 9:33 ص

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزامه القيام بزيارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة. وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصتي "تيليجرام" و"إكس" اليوم الجمعة أن الكثير يمكن تحقيقه بشأن تسوية سلام قبل نهاية هذا العام.


