زيلينسكي يعلن اعتزامه القيام بزيارة وشيكة لترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزامه القيام بزيارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة. وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصتي "تيليجرام" و"إكس" اليوم الجمعة أن الكثير يمكن تحقيقه بشأن تسوية سلام قبل نهاية هذا العام.