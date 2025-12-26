اعتزال نجمة سينما إيرانية احتجاجا على قانون الحجاب الإلزامي

أعلنت الممثلة الإيرانية الشهيرة ترانه عليدوستي اعتزال التمثيل احتجاجا على قانون الحجاب الإلزامي في البلاد.

وقالت عليدوستي للمخرجة بيجاه أهانجراني في فيلم وثائقي عن حياتها: "لن أمثل في أي أفلام وأنا أرتدي الحجاب، تحت أي ظروف".

وذكرت عليدوستي، التي تعمل منذ أكثر من عقدين وحققت نجاحات عديدة، أنها ستكرس وقتها لأنشطة أخرى طالما ظل تطبيق قانون الحجاب قائما.

ووصفت عليدوستي احتجاجات سبتمبر 2022 بقيادة النساء في إيران باعتبارها "انفجارا اجتماعيا"، طالبت فيها الأمة بإنهاء قانون الحجاب الإلزامي.

وأشارت منذ ذلك الوقت إلى أن الظهور في الأفلام في ظل ارتداء الحجاب سيكون "مهزلة" ترفض دعمها.

وتأمل عليدوستي عن طريق اتخاذ هذا الموقف أن تبعث برسالة واضحة في المعركة ضد قانون الحجاب الإلزامي. وحاز قرارها إشادة ودعما على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز أعمالها الفيلمان الدراميان "ذا سيلزمان" و "أباوت إيلي"، من إخراج المخرج الحائز على جائزة أوسكار مرتين أصغر فرهادي.

الاعتقال والتضييق المهني

كان قد ألقي القبض على عليدوستي في ديسمبر 2022 أمام ابنتها الصغيرة أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. وقد أعربت من قبل عن تضامنها مع الحركة النسائية ونشرت صورة بدون الحجاب على تطبيق إنستجرام.

واتهمتها السلطات "بدعم الدوائر المناهضة للثورة".

وتم حظرها من العمل في صناعة السينما بعد القبض عليها. ورغم تلقيها عروضا مربحة للعمل بالخارج، فضلت عليدوستي البقاء في إيران، حيث قالت مرارا "ما زال هذا وطني برغم كل المشكلات".

يشار إلى أن إيران شهدت احتجاجات في سبتمر عام 2022 عقب وفاة مهسا أميني خلال احتجازها في مركز للشرطة بسبب مخالفتها لتعاليم الإسلام المتعلقة بغطاء الرأس.

وتقول جماعات حقوقية إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم وأعتقل عدة آلاف في حملة السلطات الإيرانية على المتظاهرين. وتم أعدام 7 من المحتجين .



