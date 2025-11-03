مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يزور مسقط لبحث أوضاع الجالية المصرية في سلطنة عمان

أجرى السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، زيارة إلى مسقط، التقى خلالها عددا من المسئولين المختصين بشئون الجالية المصرية في السلطنة.

والتقى الجوهري، مدير الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية العُمانية، وجرى التباحث بشأن أهم التحديات التي تواجه أبناء الجالية المصرية بالسلطنة والنظر في سبل حلها، والاتفاق على آلية لإخطار السفارة المصرية في مسقط بحالات احتجاز المواطنين المصريين على ذمة قضايا أو مخالفات.

والتقى مساعد وزير الخارجية، برفقة السفير ياسر شعبان سفير مصر في عمان، بمساعد المفتش العام للشرطة والجمارك والعمليات في السلطنة؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بتسوية حالات مخالفي الإقامة، للراغبين في الخروج النهائي.

ووافق الجانب العُماني، على مد مهلة تسوية موقف مخالفى الإقامة من الجالية المصرية حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري بدون سداد الغرامات المالية المقررة.

والتقى عددا من أبناء الجالية المصرية، وأعرب عن تقديره لدورهم والمساهمة في تنمية المجتمع العماني على مر العقود الماضية.

وجرت مناقشة العديد من شواغل أعضاء الجالية والرد عليها، مع التأكيد على اهتمام السفارة بالارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية، وتعزيز التواصل مع أعضاء الجالية في السلطنة.

وجرى استعراض آخر المبادرات التي طرحتها الدولة المصرية للمواطنين المصريين في الخارج وكان آخرها مبادرة "افتح حسابك في مصر" وغيرها من المبادرات الأخرى.