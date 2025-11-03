على وقع المعارك الدامية المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، كشفت مصادر أن مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ صحفيين أن الجانب الأمريكي قدم مقترح هدنة في البلاد.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة العربية، إن تلك الهدنة قد تمتد إلى 3 أو 9 أشهر.

وبحسب المصادر، أشار بولس إلى أن الجيش والدعم السريع رحبا مبدئياً بالمقترح الإنساني، لكنه أوضح أنهما يدرسان بنود الهدنة، باعتبارها اتفاقاً يشمل آليات المراقبة والتنفيذ والجوانب الفنية واللوجستية.

وأكد المستشار الأمريكي وجود أمل في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السودان.

إلى ذلك، نفى بولس وجود أي تفاوض مباشر أو غير مباشر بين الجانبين، مبيناً أن ما يجري هو تواصل من جانب الإدارة الأمريكية مع كل طرف بشكل منفصل، وفق المصادر.

جاءت تلك المعلومات فيما تتفاقم الأزمة الانسانية في البلاد مع تصاعد موجات النزوح من مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، إثر سيطرة الدعم السريع عليها، ومن شمال كردفان.

كما جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيد هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المعنية بأزمات الغذاء اليوم أن المجاعة امتدت إلى مدينتي الفاشر بدارفور وكادوجلي في ولاية جنوب كردفان.