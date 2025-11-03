الرئيس التركي لفت إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 200 بريء في غزة منذ بدء سريان وقف النار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، فيما تواصل إسرائيل الاحتلال والقتل في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في كلمة له بمركز إسطنبول للمؤتمرات، خلال افتتاح الاجتماع الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك".

وأضاف أردوغان: "كما تعلمون، كانت غزة خلال العامين الماضيين مسرحا لواحدة من أبشع الإبادات الجماعية وأكثرها وحشية في العصر الحديث".

وتابع: "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، كما أصيب 170 ألفا من إخوتنا وأخواتنا".

ولفت إلى أنه لا تزال هناك جثث شهداء تحت الأنقاض في غزة، التي تحولت إلى كومة ركام هائلة.

وأشار إلى أن الخسائر جراء الدمار الهائل تقدر بعشرات مليارات الدولارات.

- صدمة الأطفال لن تزول

وأردف: "حتى وإن أُزيلت هذه الأنقاض، فإن آثار الصدمة التي يعيشها الأطفال الأبرياء الذين شاهدوا والديهم يستشهدون أمام أعينهم قد لا تزول أبدا".

وذكر أن "جراح القلوب التي خلفها تجاهل المنظمات الدولية لمعاناة أهالي غزة قد لا تلتئم أبدًا بشكل كامل"، مشددا على أن "هذه الوحشية وهذا الإبادة الجماعية لن تُنسَ أبدا".

وأوضح أردوغان، أن تركيا كانت من بين الدول التي أبدت أقوى رد فعل على الإبادة الجماعية منذ اليوم الأول للهجمات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن تركيا وقفت في وجه الظالمين بأكثر من 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية، ومبادرات على المنصات الدولية، وخطوات اتخذتها على أساس قانوني.

ولفت إلى أن تركيا بذلت جهودا حثيثة لضمان وقف إطلاق نار دائم وسلام عادل، وإبقاء الفظائع التي تُرتكب في غزة على أجندة المجتمع الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الاتصال العربية بشأن غزة، وأعضاء المجتمع الدولي.

وأضاف الرئيس أردوغان: "بدأنا نشاهد النتائج الإيجابية لهذه الجهود".

ولفت إلى أن المحادثات بين حركة حماس وإسرائيل، التي استضافتها مصر وساهمت فيها تركيا، أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأردف: "أُعرب مجددًا عن امتناني لجميع دول المنطقة، وخاصةً قطر ومصر، لدعمهما هذا المسار، وأعتقد أننا سنواصل هذا التضامن النموذجي بقوة وعزيمة أكبر في الفترة المقبلة".

وأعرب أردوغان، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصراره على تثبيت وقف إطلاق النار.

ومضى قائلا: "نرى أن حماس ملتزمة للغاية باتفاق وقف إطلاق النار، ومع ذلك فإن سجل إسرائيل في هذا الصدد سيء جدا".

وتابع "نحن أمام حكومة تختبئ خلف ذرائع مختلفة لتبرر قتل أكثر من 200 مدني بريء منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، كما لا تتوقف عن الاحتلال والهجمات في الضفة الغربية".

- إسرائيل تستهدف مسار السلام

وقال الرئيس أردوغان: "الحقيقة هي أن هذه الهجمات لا تستهدف المدنيين فحسب بل تستهدف أيضا مسار السلام"، مؤكدا أن تلك الهجمات لن تحول دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وشدد أردوغان، على أنه يجب إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لفلسطينيي غزة في هذه المرحلة، والبدء في جهود إعادة الإعمار، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تبذل كل ما في وسعها لمنع ذلك.

وأعرب عن اعتقاده "بضرورة تنفيذ خطة إعادة الإعمار التي أعدّتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في أسرع وقت ممكن".

وأكد أنه "من الضروري أن تلعب منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك بشكل خاص، دورًا رائدًا في إعادة نهوض غزة".

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التركي، إنهم سيضيفون 8 مشاريع أخرى هذا العام إلى المشاريع الـ20 التي تم تنفيذها في إطار "برنامج الكومسيك القدس".

وأضاف: "لا يمكننا السماح بضم الضفة الغربية ولا بتغيير وضع القدس أو بمحاولات المساس بقداسة المسجد الأقصى".

وأكد مواصلة النضال معا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.