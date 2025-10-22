محمد الحلو وريهام عبد الحكيم يشعلان ليلة من الطرب الأصيل في دار الأوبرا بقيادة الموجي

تواصلت ليالي الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي يحمل اسم "كوكب الشرق أم كلثوم" بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيلها، وتنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ويديره المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي، تحت إشراف أماني السعيد مستشار رئيس الأوبرا.

على مسرح النافورة، ووسط حضور جماهيري كبير، امتزج عبق التراث بنبض الحاضر حين صدح النجم محمد الحلو بصوته العذب ومصاحبة المايسترو الدكتور محمد الموجي، مقدّمًا رحلة موسيقية في زمن الفن الجميل عبر مجموعة من أشهر أعماله، منها: زيزينيا، الوسية، ليالي الحلمية، عراف، يا حبيبي، أهيم شوقًا، ولا مش أنا اللي أبكي.

وعقب فقرته، أبدعت النجمة ريهام عبد الحكيم في وصلة طربية جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وقدّمت باقة من الروائع التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، من بينها: حلوة بلادي، الحب اللي كان، شكله طيب، لولا الملامة، عيناك ليالٍ صيفية، بعيد عنك، الحنة، خاتم سليمان، أحلى هدية، ليالينا، على صوتك، وحياتي عندك، إلى جانب ميدلي لأغنيات أم كلثوم اختتمته بأغنية فيها حاجة حلوة.

كما قدّم نجما الأوبرا وليد حيدر وحنان عصام فاصلًا غنائيًا أعاد الصلة بين الجمهور وكنوز الغناء العربي الأصيل، بأداء متقن لأغنيات خالدة منها: رمش عينه، سحب رمشه، منحرمش العمر، جرحتني عيونه السوده، كل اللي لاموني، بحبك قولها للعالم.

واختُتمت الأمسية بتأكيد رسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية في صون التراث الموسيقي العربي وتقديمه في أبهى صوره، مع الحفاظ على استمرارية الجمال في وجدان الأجيال الجديدة.