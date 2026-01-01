علي الحجار يكشف كواليس تعاونه الأول مع عمر خيرت في «غوايش»

كشف الفنان علي الحجار عن بداياته الفنية وعلاقته بالموسيقار عمر خيرت، قائلًا إن تعرفهما كان منذ زمن بعيد على المستوى الشخصي قبل أي تعاون مهني، حيث كانا يسكنان في نفس العقار ويستمعان إلى تسجيلات بعضهما البعض في الاستوديو.

وأضاف "الحجار" خلال لقاء على قناة الشمس، أمس الأربعاء، أن البداية الفنية الفعلية مع "خيرت" جاءت من خلال مسلسل “غوايش” وكان "خيرت" هو ملحن كلمات الأغنية ورشحه هو للمشاركة معه.

وأشاد بأداء "خيرت" موضحًا أنه كان أول مرة يقوم فيها بتلحين كلمات أغنية، مبديًا إعجابه بـ "تتر" الموسيقار واصفاً العمل بالـ”عبقرية”، كما أثنى على أداء الفنانة صفاء أبو السعود، مؤكدًا على أنها تفوقت على نفسها وعلى كثير من زميلاتها حينها، قائلاً إنها أدت الدور بمنتهى البساطة والبراءة والذكاء، ومشيدًا بأداء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في المسلسل، مضيفاً أنه عندما نجح المسلسل نجح معه الغناء و "التترات".

وتحدث عن مشاركته في مسلسل “عصر الفرسان”، معربًا عن سعادته بالتمثيل مع الفنانين الراحلين أحمد مظهر ومريم فخر الدين، واصفًا التجربة بأنها كانت لطيفة ومميزة.

وأكد على أن المخرج يحيى ممتاز كان وقتها عرض عليه تحويل أغنيته “عارفة” من مسلسل عصر الفرسان إلى "فيديو كليب"، لافتًا إلى أن "خيرت" أعاد توزيع الأغنية عندما علم أنها ستُصور "فيديو كليب"، قائلاً: "عمل حاجة حلوة ميعملهاش غير فناة بجد بيحب شغله".

ولفت إلى أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، وأصبح يغنيها في حفلاتها والجمهور يتفاعل معها، قائلاً إنها كانت بمثابة “فتحة خير” على "خيرت" وعليه.